Kaatsheuvelnaar verdacht van seksueel misbruik jongetjes: justitie eist 4 jaar cel

LIVE | Faik schiet Heerenveen na rust uit het niets op gelijke hoogte vanaf de stip

21:53 • Willem II en Heerenveen treffen elkaar voor de vierde keer in de KNVB-beker • Willem II won dit seizoen in de eerste ronde met 0-4 bij Quick en in de tweede ronde met 3-0 van Sparta • In de eredivisie won Willem II dit seizoen met 1-2 in het Abe Lenstra Stadion van Heerenveen