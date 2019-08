Kaatsheuvelse man draagt vlindermes bij zich en heeft nepvuurwapen in auto liggen

Minister Grapper­haus gaat naar Thailand voor Johan van Laarhoven

19:38 TILBURG - Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vliegt later deze week naar Thailand om met vertegenwoordigers van de regering daar te praten over de zaak van de Tilburgse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven. Die is daar tot tientallen jaren cel veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld.