‘Kafka op het terras’, ‘halfslachtig’: veel horecabazen gooien terras wel open, maar hebben er bitter weinig aan

‘Kafka op het terras’, ‘een versoepeling voor de bühne’ en: ‘halfslachting’. Terwijl terrasminnend Tilburg in de handjes klapt dat er volgende week woensdag weer bij horecagelegenheden gepimpeld kan worden, zien de horecabazen en restauranthouders er niet veel in.



,,Hier is niemand blij mee”, zegt Jaap van Ham, eigenaar van verschillende Tilburgse horecazaken. Had nog even gewacht en had het dan in één keer goed gedaan, vindt hij. ,,Even op de tandjes bijten, prikken, prikken, prikken en dan half mei of begin juni fatsoenlijk open.” De ondernemer probeert al het hele jaar de ‘positieve vibe’ vast te houden, niet te veel te klagen. ,,Maar dit is het wederom net niet. En zo polderen we ons kapot.”



De terrassen mogen van 12 tot 18 uur open, maakte het kabinet op dinsdagavond bekend. Er mag maximaal 50 man op het terras en slechts twee mensen uit twee verschillende huishoudens samen aan tafel. Natuurlijk moet je ergens beginnen, zeggen verschillende ondernemers, 'maar dit is wel heel schamel’.