Kafkaësk: gemeente wil bootjes niet op het dek én niet op het water. ‘Ik moet lachen, maar krijg er ook grijze haren van’

Niet op het dek, niet in het water. Wat moeten ze nu? ,,We volgen de brief van handhaving voorlopig op omdat we het geld niet hebben om die boetes te betalen. Al vinden we die boten op het dek lelijk. En het is voor ons bijna onmogelijk om het bedrijf voort te zetten als we de bootjes heel de tijd op en af moeten takelen.”



Sinds 2005 wonen ze op de Nooit Volmaakt, in 2014 begonnen ze met de verhuur van bootjes. Het begon klein met een oude waterfiets, gaandeweg werd het bedrijfje groter en professioneler. Nu liggen er naast de woonboot drie kano’s, drie waterfietsen en drie motorbootjes.



Met de verhuur gaat het sinds de vorige zomer de goede kant op, vertellen de twee. Verwater besloot voortaan in het seizoen thuis te werken, Brans hield haar baan bij het distributiecentrum aan. ,,Je begint een bedrijf als dit ook niet zonder goede reden. Ik ben versleten geraakt door het keiharde werken, artrose en een nekhernia, een andere baan zoeken is moeilijk. We hebben hier veel in geïnvesteerd, er zit veel energie in.”