Kamelenrace (met spatschermen) komt naar kermis in Tilburg, maar ook de turbopolyp, hoge zweef en meer

Daarnaast komen er in ieder geval een funhouse, een slingshot, cakewalk, de draaiende tea cups voor kinderen. Als thrillride strijkt de Toxic in Tilburg neer. Die is helemaal nieuw. Een deel van de lijst met attracties werd op woensdag in de namiddag door de gemeente alvast bekendgemaakt. De kermis begint volgende week vrijdag en duurt als vanouds tien dagen. Voor exploitant Brunselaar zal het even wennen zijn: zijn race staat dit jaar niet op de kruising Heuvelring/Spoorlaan maar op het Koningsplein. De attractie is coronaproof gemaakt. Niet door telkens een stoeltje vrij te laten, maar er zitten straks spatschermen tussen de spelers. ,,Anders moet je met drie man spelen, dat wordt ‘m niet.”

Geen grote feesten

De lijst met attracties is nog vers, de verpachting werd in allerijl opgezet. Een week of drie geleden verkeerde iedereen nog in de veronderstelling dat er in 2020 helemaal geen kermis in Tilburg zou zijn.



Maar nu de corona-regels in de buitenlucht zijn versoepeld, is kermis in Tilburg toch mogelijk. Daarbij wordt nadrukkelijk ‘kermis in Tilburg’ en niet over ‘de Tilburgse kermis’ gesproken.



Er komen vijftig attracties (normaal 200) en het is een kermis zonder grote zij-evenementen. Roze Maandag slaat een jaar over, theaterdorp LunaLunaLuna is er dit jaar en ook het festival Desperados Roadshow ontbreekt.