Kamerkoor Ad Parnassum zingt nieuw lamento van Tilburgse stadscomponist. In Tilburg en in Goirle

Bieke (17) laat zich vrijwillig opsluiten in de LocHal voor stichting Free a Girl

13:35 TILBURG - Jezelf twaalf uur lang op laten sluiten in een hok, de 17-jarige Bieke van Engelen doet dat aanstaande woensdag in de LocHal. De actie Lock me Up van stichting Free a Girl vindt deze week plaats op dertig locaties in heel Nederland. Tilburg doet dit jaar voor het eerst mee.