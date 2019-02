Kamerleden reageren op chroom-6-vergoeding Tilburg: ‘Geld maakt leed nooit ongedaan’

DEN HAAG - Van ‘schandalige kruimel’ tot ‘ze doen echt wel wat’. Zo reageren Tweede Kamerleden op de woensdag voorgestelde schadevergoeding voor de 800 slachtoffers van de chroom-6-affaire in Tilburg. Over één ding zijn de politici het eens: geld maakt nooit al het leed goed.

DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu reageert het felst van iedereen. Hij heeft naar eigen zeggen al jaren contact met slachtoffers en weet hoe zij lijden. Hij noemt het voorstel van de gemeente Tilburg en de NS een schandalige kruimel. ,,Slachtoffers afkopen voor 7.000 euro, het is te schandalig voor woorden.”

Hoe hoog het bedrag dan had moeten zijn, kan hij niet zeggen. ,,Maar dit is niet eens een stap in de goede richting. Hoogstens een millimeter.” Kuzu wacht op het debat met staatssecretaris Tamara van Ark waar hij om heeft gevraagd. Ook gaat hij het kabinet om een reactie te vragen op de voorgestelde vergoeding in Tilburg.

‘Ze doen echt wel wat’

Andere partijen reageren gematigder op het voorstel van de gemeente Tilburg en de NS. ,,Ze doen echt wel wat, maar met geld maak je nooit al het echte leed goed of ongedaan. Ook niet als ze de helft of het dubbele hadden gegeven”, zegt Kamerlid René Peters. De Osse CDA’er hoopt dat slachtoffers hun leven weer op de rit krijgen door de hulp die de gemeente en de NS hen bieden. Behalve de bijdrage van 7.000 euro is dat toegang tot een steunpunt en de expertise van een deskundigenpanel. Ook komt er een uitkering van 5.000 tot 40.000 euro voor slachtoffers die door de chroom-6-affaire in de ziektewet belanden.

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen noemt het goed dat de gemeente Tilburg en de NS ‘hun verantwoordelijkheid pakken’. Hij weet ook: ,,Geld maakt mensen nooit beter. Ik hoop vooral dat we ervan leren hoe we dit soort zaken in de toekomst kunnen voorkomen. Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren.” Gijs van Dijk (PvdA) wil daar rap actie voor zien. ,,Er moet zo snel mogelijk een landelijk meldpunt en onderzoek komen over het gebruik van chroom-6. Bij welke bedrijven is of wordt er gewerkt met chroom-6? Is er voldoende bescherming geboden voor de mensen of niet?”

‘Een fooi’

PvdA’er Van Dijk kan met zijn verstand niet bij wat zich in Tilburg heeft afgespeeld. ,,Het is schandalig dat er willens en wetens is gewerkt met het levensgevaarlijke chroom-6. Het leed van al die mensen die ziek zijn geworden door chroom-6 is nooit volledig goed te maken. Of de aangeboden financiële regeling voldoende is, is echt aan de slachtoffers zelf.” SP-collega Jasper van Dijk sluit zich daar volledig bij aan. ,,Ik vind het heel moeilijk om te bepalen of dit een redelijke vergoeding is. Ik begrijp dat zij het een fooi noemen en heb alle begrip voor die reactie.”