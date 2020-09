Kamerlid Achraf Bouali: Dat ik van Marokkaanse komaf ben, heeft mij nooit parten gespeeld

Aafke Romeijn presen­teert nu dan toch haar Tilburgs boek. Landelijke bijval voor Tilburgs festival Tilt

10 september TILBURG - Schrijfster en muzikant Aafke Romeijn presenteert zaterdag haar bundel ‘Leegstand’ in De Nieuwe Vorst. Ze was eerder gastartiest van literair festival Tilt. Daarvoor was ze een weekje in Tilburg, keek goed rond en sprak met mensen.