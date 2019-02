Kamgarenplein: vermoedelijk woning overvallen

Grote Duitse prijs voor wetenschap­per Marc Swerts van Universi­teit Tilburg

14 februari TILBURG - Wetenschapper Marc Swerts van de afdeling Communicatie en Cognitie van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) heeft een onderzoeksprijs toegekend gekregen van de Duitse Alexander von Humboldt-stichting. Het gaat om een bedrag van 60.000 euro. De prijs wordt in maart uitgereikt tijdens een symposium in Bamberg.