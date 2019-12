Kampina is door stikstof verworden tot 'steppegebied', zegt het biodiversiteitsteam van Oisterwijk

Update Live | Boeren en bouwers voeren actie bij Amercentra­le en distribu­tie­cen­trum AH Tilburg, politie deelt boetes uit

8:51 Veel boeren voeren vanochtend opnieuw actie. In de loop van de ochtend trokken ze met hun tractoren naar meerdere locaties, onder meer naar de Amercentrale in Geertruidenberg en het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. Ook zijn verschillende groepen onderweg naar Den Haag. Dat zorgt voor grote probelemen op de (snel)wegen. De politie treedt strenger op dan bij eerdere demonstraties. In Oost-Brabant zijn meerdere tractoren van de snelweg gehaald en zestien boetes uitgedeeld.