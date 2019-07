Kampioen of niet, voor Riel blijft Jackie Groenen de beste

Als Amerika in de loop van de tweede helft de 1-0 maakt, weet Johan eigenlijk al hoe laat het is. ,,Schat, ga maar vast eten koken”, roept hij lachend naar zijn vrouw, die ook op het terras van Café Kerkzicht in Riel zit. Als het even later ook nog 2-0 wordt, weet Johan het helemaal zeker: ,,Zet de frietpan maar aan.”

De brede grijns van Johan is typerend voor de sfeer. Al ruim twee uur voor de wedstrijd begint, druppelen deze zondagmiddag eerste toeschouwers binnen. 'Heel Riel’ wil getuige zijn van hét moment van dit weekend; of misschien wel van het jaar: de finale van het WK voetbal voor vrouwen. Nederland tegen Amerika.

Quote Het wordt 2-1 voor Nederland. Ook al zijn die Amerikanen wel erg goed Milou Graafmans, voetbalster vv Riel, oud-ploeggenote Jackie Groenen

Nou is het voor Riel niet zómaar een finale. Want sinds plaatselijke heldin Jackie Groenen de Leeuwinnen naar de finale schoot, is het dorp opeens wereldberoemd in Nederland. De pers was er de afgelopen dagen niet weg te slaan. Riel is hot, Café Kerkzicht, getooid met een enorme poster van Groenen, is hot. Ook deze zondag staan de schijnwerpers op Riel en Kerkzicht. Minstens drie cameraploegen volgen de toeschouwers in het tot voetbalcafé omgedoopte Kerkzicht. Riel laat het allemaal rustig over zich heen komen.

Volledig scherm Middenvelder van de Leeuwinnen Jackie Groenen komt oorspronkelijk uit Riel. Zondag kon in Café Kerkzicht de finale van het WK voetbal voor vrouwen worden gevolgd. Pupillen van vv Riel (links), waar Groenen enkele seizoenen voetbalde, waren van de partij. Café-eigenaar Franco Lemans (rechts) hoopte op goud, zodat ze in Riel Groenen zouden kunnen huldigen; net als na de winst van EK in 2017. Oranje verloor echter de finale van Amerika met 2-0. © videostill Brabants Dagblad

Speelsters van de vrouwenteams van vv Riel zijn er al vroeg. Ook de jeugd van de plaatselijke voetbaltrots is, gehuld in het rood-wit-geel van de club, van de partij om ‘hun Jackie’ aan te moedigen. Milou Graafmans, die enkele seizoenen met Groenen in één elftal bij Riel speelde, is optimistisch. ,,Twee- één, voorspelt ze. ,,Ook al zijn de Amerikanen wel erg goed.”

Quote Iedereen in Riel die wíl voetballen, voetbalt al. Aan de andere kant, Jackie komt af en toe wel eens kijken. Dat is voor de jeugd een enorme stimulans Bjorn de Beer

Bjorn de Beer, bestuurslid van vv Riel, erkent dat de bekendheid van Groenen goed is voor de club. Veel nieuwe leden levert het echter niet op. ,,Iedereen in Riel die wíl voetballen, voetbalt al. Aan de andere kant, Jackie komt af en toe wel eens kijken. Dat is voor de jeugd een enorme stimulans.”

Aanvaluuhhhh!

Kerkzicht-eigenaar Franco Lemans ziet het allemaal tevreden aan. Ja, als de Leeuwinnen vanmiddag wéreldkampioen worden, ja dan volgt er vast en zeker wéér een huldiging. Net als twee jaar geleden na winst op het EK. Hij gokt op een éénnulletje. ,,Doelpunt Groenen.”

Dan is het zover, de volksliederen klinken al. Naar schatting zo'n 200 aanwezigen volgen de wedstrijd aandachtig. Zo nu en dan roept iemand ‘hup Jackie’. Af en toe is er wat opwinding, als Nederland goed weg komt of een kans lijkt te krijgen. In de rust heeft Riel nog volop hoop. Goed, goed, Amerika is beter en gevaarlijker. En Jackie kan nog geen stempel drukken. ,,Maar ik heb niet het gevoel dat we kansloos zijn", houdt Milou Graafmans de moed erin.

Naarmate de tweede helft vordert, blijkt het ijdele hoop. Een plaatselijke voetbalkenner die verbaal duidelijk aanwezig is, heeft nog wel een advies: ,,Aanvaluuhhhh!”, schreeuwt hij de Leeuwinnen toe. Echter, ook hij moet erkennen dat ‘álle Amerikaanse voetbalsters wel érg goed zijn’. ,,Maar ja wat wil je, het is ook zo'n verrekte groot land.” Tsja, tegen zoveel voetballogica kan niemand op.

Quote Jackie was vanmiddag samen met keepsters Sari van Veenendaal de beste. Groenen is trouwens al het hele toernooi de beste Franco Lemans, Eigenaar Café Kerkzicht

Het uiteindelijke 2-0 verlies is uiteraard een teleurstelling, al vloeit het bier ook na afloop rijkelijker dan de tranen. Franco Lemans blijft nuchter. ,,Het wil met WK-finales niet lukken, hoewel Amerika natuurlijk ook een maatje te groot was.” Hij troost zich met de gedachte ‘dat Jackie de beste was’. Oké, samen met keepsters Sari van Veenendaal, maar toch. ,,Groenen is trouwens al het hele toernooi de beste.”