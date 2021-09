Kan zij-instromer het lerarentekort in Tilburg oplossen? ‘Er komt een groot tekort op ons af’

‘Is dit alles?’ vroeg Mieke Stoltenborg zich een paar jaar geleden af. Ze had destijds een eigen praktijk in reflexologie, gericht op de voeten. De praktijk liep goed, ondanks dat het ondernemen haar niet helemaal in het bloed zit, geeft ze aan. Maar ja, ze wilde meer mensen zien, zichzelf kunnen spiegelen. Het werk werd al met al soms een tikje saai. Dus vroeg ze aan haar kinderen: wat vinden jullie dat ik moet gaan doen? ,,De pabo, was het antwoord. Zelf had ik daar niet bij nagedacht, maar toen ging ik er ook maar voor."