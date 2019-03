Kans op parkeerboete in Tilburg scherp omhoog

Boetes en auto's in beslag genomen bij verkeers­con­tro­le in Tilburg

19 maart TILBURG - De politie heeft dinsdagmiddag en -avond bij een verkeerscontrole op de Ringbaan Noord in Tilburg diverse boetes uitgedeeld. De Belastingdienst legde 29 automobilisten een naheffing van minimaal 1500 euro op, omdat zij in een buitenlandse auto reden terwijl ze in Nederland woonachtig zijn. In alle gevallen werd er geen motorrijtuigenbelasting betaald.