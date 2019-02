Kans op woninginbraak blijft ook in Midden-Brabant slinken

Alleen Hilvarenbeek en Oisterwijk zagen vorig jaar een terugval. In Hilvarenbeek lijkt die spectaculair, maar dat komt vooral omdat het daar in 2017 juist opvallend rustig aan het inbrekersfront was. Ook in Hilvarenbeek bleef in 2018 de kans op een woninginbraak minder dan 3 promille. Vorig jaar was het eerste waarin alle 11 Midden-Brabantse gemeenten onder die grens bleven.