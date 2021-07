Kansen voor starters in nieuwe plan Gelderakkers in Hilvarenbeek

Parkeerplekken die achter de huizen worden ‘verstopt’, groene linten dwars door de wijk en speciale aandacht voor starters op de woningmarkt. Dat is in een notendop Gelderakkers 2 in Hilvarenbeek. Het was lang wachten op enige vooruitgang in de bouw van deze nieuwe wijk voor Hilvarenbeek. In 2013 werd het eerste deel van Gelderakkers opgezet, bijna acht jaar later komt deel 2 pas in zicht. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan in oktober kan vaststellen tenminste.