Kantongerecht onder voorbehoud verkocht: plan voor ‘klein boetiekhotel’

Wie de ondernemer is en wat de precieze details zijn, is nog niet bekend. De gemeente geeft die informatie niet prijs. Andere grotere spelers in de stad hebben geen idee wie er achter het initiatief zit. Volgens het kadaster is de Rijksvastgoeddienst nog de eigenaar.



Toch dook een prille opzet van het plan maandagavond op tijdens de discussie over het toekomstige Stadsforum, waar het kantongerecht aan ligt.