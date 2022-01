Kantongerecht stelt zich een beetje open, op weg naar tweede leven: ‘Alvast wat reuring op die plek’

Werden er vroeger hardrijders vermanend toegesproken door de rechter, deze dagen zijn het de schone kunsten die floreren. In de schaduw van de hoge muren van het binnenpleintje is schilder Abd Alkader Abd Alawehed geconcentreerd aan het werk. Wie vanuit daar door het raam van het voormalige kantongerecht kijkt ziet Malou Liebregts als beginnend illustrator bezig. Even oversteken en je staat in het atelier van Bas Horsten.



Verschillende kamers van het kantongerecht zijn in gebruik als ruimtes van Stichting Ateliers. Eigenlijk is het een voorproefje van wat komen gaat: het Goirlese architectenbureau Bedaux de Brouwer verhuist naar het Tilburgse kantongerecht, destijds ontworpen door Jos Bedaux. Onderin komt horeca plus ruimte voor kunst en cultuur. Met het toekomstige Stadsforum voor de deur wordt het zo opengesteld voor de stad.