Kapotte prullenbakken, gaten in vlonders: voor 126.000 euro aan vuurwerkschade in Tilburg

Ook raakte de vlonder van de Piushaven beschadigd. Met zwaar vuurwerk werd een twintigtal gaten geslagen in de dikke kunststof planken bij de oude havenarm, naast de Tamboerskade. ,,Een tragisch dieptepunt in de vernielzucht van afgelopen jaarwisseling die bij enkelen lijkt te bestaan”, stelt burgemeester Theo Weterings in een brief aan de gemeenteraad.