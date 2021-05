Kapper John Beerens voor acht ton opgelicht door medewerker, geld gebruikt voor verbouwing

Wat de rechter ook zegt: de 35 patiobunga­lows aan de Reeshofwei­de komen er

26 mei DEN HAAG/TILBURG - Ondanks een nog lopende rechtszaak bij de Raad van State is de bouw van 35 patiobungalows in Reeshofweide niet tegen te houden. De bezwaarmakers vrezen dat de nieuwe buren gaan klagen over geluidsoverlast, maar de vergunning is niet meer aan te vechten, zo bleek dinsdag bij de Raad van State in Den Haag.