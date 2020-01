Kapperszaak station Tilburg was geen lang leven beschoren: ‘Poortjes vormden barrière’

De bedenkers blijven er monter onder. ,,Soms moet je leergeld betalen”, zegt Laurens van Wesep van CUT ‘N GO. ,,De vestiging in Breda ging ongeveer tegelijkertijd open, die zit wel voor de poortjes en loopt goed.” Inmiddels is er een zaak in Arnhem (ook voor de poortjes) en hebben de ondernemers al nieuwe locaties op het oog.



Van Wesep: ,,We zitten nog in de conceptfase, zijn aan het proefdraaien. Daar horen dit soort dingen bij. We hebben nog even geprobeerd om de poortjes alleen voor klanten open te krijgen, maar dat was niet te organiseren.”