Kapsalon-bezorgers uit Best krijgen pistool tegen hoofd, toch verdienen jonge daders een kans

Vonnis over aansprake­lijk­heid NedTrain in chroom-6-dra­ma roept gemengde gevoelens op

6:15 TILBURG - De uitspraak van de rechtbank in Breda dat NedTrain aansprakelijk is voor het chroom-6-drama is een opkikker voor de slachtoffers. Dat zegt advocaat Rob Bedaux, die desondanks gemengde gevoelens heeft over het vonnis. Hij overweegt in hoger beroep te gaan.