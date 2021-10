Kapster Simone Sweep verdient nu de kost als Agnetha, binnenkort op podium met blazers uit Loon op Zand

Omgekeerde wereld voor nalatig Willem II: kansen genoeg, goals te weinig

8:00 Willem II was dit seizoen in aanvallend opzicht al meerdere keren zéér effectief, maar juist op dat onderdeel ging het gisteravond mis tegen Fortuna Sittard. In verdedigend opzicht bleken de spelers van de Tricolores een ‘trainingsfoefje’ van Fred Grim niet helemaal te hebben begrepen. Eindstand: 1-1.