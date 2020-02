Karaokebar wil nog voor carnaval open, herstel hele Heuvel-pand (na de brand) gaat jaar duren

Vive heeft minder geluk: de brand die uitbrak op zolder, woedde vooral aan die kant van het pand. Daardoor is de waterschade op de begane grond aan de linkerzijde enorm, zegt Bossers. De winkel is zo goed als ontmanteld.



Vive is tijdelijk ondergebracht aan de Juliana van Stolbergstraat, in het gebouw waar eerst La Ligna was gevestigd. Bossers verwacht dat de kledingwinkel in de zomer weer terug kan verhuizen. ,,We moeten eerst kunnen garanderen dat het veilig is.”



Nog geen makkelijke taak want, zoals met wel meer oudere (horeca)panden in de stad, corresponderen de tekeningen uit het gemeentelijk archief niet helemaal met de echte situatie. ,,Dus moeten we ter plekke eerst nauwgezet kijken wat de situatie is en hoe we de eerste en tweede verdieping stutten.”



Op het monumentale pand uit 1890 moet een nieuw dak komen. Bossers verwacht dat die operatie in ieder geval nog tot eind dit jaar duurt.