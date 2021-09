Karel Groenland Cultuurprijs gaat naar ‘Haaren, een wandelend dorp’

Ver van huis belandde Hannah Hoek uit Tilburg in een nachtmer­rie: diagnose MS

18:41 TILBURG - De diagnose MS veranderde het leven van Hannah Hoek volledig. Zaterdag houdt ze het ‘Recharge Yourself Vitaliteitsevenement’ in het Spoorpark. Een bijeenkomst om deelnemers op het spoor van duurzame gedragsverandering te zetten, want dat hielp haar ook vanaf het moment dat ze plots het gevoel in haar been verloor.