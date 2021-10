Karnaval Festival kan zorgen van echtpaar in Moergestel niet wegnemen

Karnaval Festival verlaat wei bij 't Draaiboom­pje in Moergestel: Pijnendijk in beeld

20 oktober MOERGESTEL - Karnaval Festival, in de jaren voor corona thuis op een wei tegenover 't Draaiboompje, wil in februari verhuizen naar de andere kant van Moergestel. Als nieuwe locatie is de Pijnendijk in beeld.