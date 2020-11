Karten kan weer, maar nog geen volle bak bij De Voltage

update + video Veilig stemmen op Park Stanislaus: ‘Wel jammer dat we het potlood niet mee mogen nemen’

18 november MOERGESTEL - ,,Net als anders eigenlijk, maar dan met een mondkapje.” Zo vat de Moergestelse Riky Martens haar stemgang deze ochtend in coronatijd samen. ,,Ik had wel gehoopt het rode potlood mee te mogen nemen", lacht ze erbij. In Groningen, waar vandaag ook herindelingsverkiezingen zijn, is dat wel het geval.