Kastelein Jolanda van Café De Wijn: ‘Tijdens de lockdown ging ik soms alleen aan de bar zitten, even mijn café ruiken’

Begonnen bij de buren, waar nu Peanuts gevestigd is, maar inmiddels al twintig jaar op dezelfde plek. Jolanda kent de Stadhuisstraat op haar duimpje. Of ze veel heeft zien veranderen in het horecaleven in Tilburg? ,,Om me heen ja, de Korte Heuvel bijvoorbeeld, twintig jaar geleden waren daar alleen nog maar restaurants en winkels in plaats van kroegen.” Haar eigen tent is nog hetzelfde als jaren geleden. Ze vergelijkt De Wijn met ‘een nostalgisch cafeetje op de Amsterdamse Wallen’.



Het is dat er sinds 2014 een rookverbod geldt in de horeca. ,,Anders stonden de asbakken hier gewoon nog op tafel.’’ Bernadette en Jolanda – allebei niet-rokers – zagen na het weggaan van de tabaksrook in het café ook een bepaald sfeertje verloren gaan. ,,Ineens was er de gezelligheid en drukte voor de kroeg, in plaats van erin. Binnen rook ik dan scheten en zweet in plaats van rook. Het was even wennen”, lacht Bernadette.