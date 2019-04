Kater in raad door verhuizing GGD in Tilburg

Verkeers­wet­hou­der over afsluiting cityring: ‘De manier waarop had veel beter gekund’

1 april Ma 1 apr: ,,De manier waarop het uitpakt, had veel beter gekund.” Dat zei verkeerswethouder Mario Jacobs maandagavond tijdens het politieke Vragenhalfuurtje. Hans Smolders van Lijst Smolders Tilburg wilde opheldering over de proefafsluiting op de Schouwburgring. Smolders: ,,Waarom is die zo gigantisch duur?”