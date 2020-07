Kater na Roze Maandag, Tilburgs café dicht om drukte: ‘Ik ben kastelein, geen politieagent’

De emoties zitten nog hoog bij de uitbaatsters van het Tilburgse café De Wijn. ,,Roze Maandag is normaal de mooiste dag van het jaar, dit keer de droevigste in ons 24-jarige bestaan”, zegt kroegbaas Bernadette van den Broek.



In de Stadhuisstraat werd het maandagavond te druk met mensen die tóch Roze Maandag kwamen vieren.



Rond de klok van 23:00 uur loopt het in het straatje volgens handhavers uit de hand. Het is te druk en het publiek staat te dicht op elkaar. Er wordt drank geschonken aan mensen die niet aan tafel zitten - aldus de gemeente - en dat is volgens de richtlijnen verboden.



De Wijn wordt fors op de vingers getikt, door handhavers een dwangsom van 10.000 euro in het vooruitzicht gesteld. Al blijft het daarbij, het café besluit zelf dicht te gaan.