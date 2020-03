Kazerne opent zich voor Tilburg: autoluw wonen op Stappegoor

De situatie van het oorspronkelijke militaire complex van 1938 wordt daarmee hersteld. Maar waar toen de militaire voertuigen door de poort in- en uitreden, is gemotoriseerd verkeer straks verboden. ‘Willem II Kazerne', zoals dit derde woongebied van Stappegoor is gedoopt, wordt grotendeels autovrij. Bewoners kunnen - via een de bestaande inrit vanaf de Ringbaan-Zuid - hun voertuig straks kwijt in ‘parkeerkoffers’ aan de randen.



Consortium Stappegoor heeft de stedenbouwkundige opzet van bureau Karres en Brands uitgekozen. Een presentatie aan omwonenden en belangstellenden voor dinsdagavond ging niet door in verband met het coronoavirus. ,,Zinvolle reacties verwerken we alsnog”, zegt ontwikkelaar Casper Grondel. ,,De architectuur komt pas in een volgende fase. De huidige beelden van de nieuwbouw geven alleen nog de sfeer weer die we zoeken.”