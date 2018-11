Kedeng, kedeng: Bosnische band speelt hilarische cover van Guus Meeuwis in Tilburg

Nog geen maand geslaagd, toch stoned achter het stuur in Tilburg: ‘Dag rijbewijs’

14:53 TILBURG - Een beginnend bestuurder is in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt omdat hij stoned achter het stuur zat. Hij werd van de weg gehaald in de Reeshof, in Tilburg. De jongen was nog geen maand in het bezit van een rijbewijs.