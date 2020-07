Kees en Astrid maken wekelijks een ‘afvalwandeling': ,,Het is verschrikkelijk wat je af en toe tegen komt”

Kees van den Biggelaar (70) uit Moergestel en Astrid van Esch (60) uit Oisterwijk wonen in de zomermaanden allebei in een chalet op camping De Rietschoof in Aalst. Ze zijn buren. ,,Nee, we zijn geen stel." Samen hebben ze een voorbeeldige passie: wandelen en gelijk al het afval opruimen dat ze tegenkomen.

Wekelijks steken ze samen met de fluisterboot van Kees vanuit Aalst de Afgedamde Maas over en belanden dan op Het Wijkerzand in Wijk en Aalburg. Daar begint hun wandeling en hun opruimactie. Kees bedient zich van een prikstok en Astrid vult met de hand de gele vuilniszakken. Al het afval dat ze tegenkomen deponeren ze in de zakken. ,,We wandelen dan langs het water richting de Wijkse Bol en gaan via de dijk weer terug naar de boot", vertelt Kees.

,,Ik ben een vogelaar", legt Kees uit. ,,En Astrid houdt ook van wandelen. We kwamen telkens zoveel rotzooi tegen. Wij dachten laten we het combineren: wandelen en opruimen. We doen dit al een aantal jaren. Ook dikwijls aan de Aalsterkant."

Vijf zakken vol

Bij de Wijkse Bol staat een grote container. ,,Dat komt goed uit. Daar droppen we dan de volle zakken. Soms wel vijf stuks. De mensen laten heel veel afval achter. Onbegrijpelijk dat ze het niet gewoon meenemen naar huis. Het is verschrikkelijk wat je af en toe tegenkomt", doet Astrid haar verhaal. ,,Soms vinden we kratten bier waarvan de helft van de flesjes nog onaangebroken is. Vooral bij het strandje ligt veel vuil. Het heeft toch wel iets met de opvoeding te maken. En met stoerheid schijnbaar."

Quote Het is verschrik­ke­lijk wat je af en toe tegenkomt Astrid van Esch

,,We hebben onlangs nog 'de achter gelaten huisvesting' van een zwerver opgeruimd", zegt Kees. ,,Die sliep op een strekdam onder een meidoorn. Er lag zelfs een matras bij."

Kees en Astrid krijgen vaak complimenten. Ze hebben echter geen illusie dat ze 'concurrentie' krijgen. ,,We hopen mensen te inspireren dit ook te doen maar we zijn nog nooit iemand tegen gekomen die de handschoen opneemt."