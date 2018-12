Kees Robben beet zich vast in nieuw hart Berkel-Enschot: ‘Koningsoord is point of no return voorbij’

Veel inwoners van Berkel-Enschot vroegen zich af waarom er geen tijdelijke bouwweg kwam. Kees Robben vroeg zich wat anders af: waarom wordt de afspraak uit het verleden niet gewoon gehandhaafd? ,,Projectontwikkelaar Heijmans maakte ooit met de gemeente afspraken over de aan te leggen ontsluitingsweg, de Koningsoordlaan. In het oorspronkelijke plan, ergens begin 2000, zou deze weg vanaf de Burgemeester Bechtweg in Tilburg naar de N65 gaan. Maar toen werd het crisis in de bouw en was het niet nodig. En nu? Nu bouwt Heijmans geen 450 maar 800 woningen. En ligt er de afgesproken ontsluitingsweg? Nee dus."