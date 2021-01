Kelly en Aliyah uit Tilburg vonden veilige haven na klotejeugd, op weg naar het volwassen leven

Ook hoogbegaaf­de jongeren vallen uit in het onderwijs: ‘Het gaat plots bergaf­waarts’

15 januari TILBURG - Psycho-sociale problemen, problemen in de thuissituatie of een leerling die ‘simpelweg niet geleerd heeft om te leren'. Ook hoogbegaafde leerlingen vallen wel eens uit in het voortgezet onderwijs. Om deze groep weer naar school te krijgen, is er in Tilburg nu Top Track. ,,Deze jongeren kunnen hun problemen lang verbloemen, maar dan gaat het plots bergafwaarts."