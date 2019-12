Kempentoren in Spoorpark Tilburg geopend: ‘Het uitzicht is super, maar het blijft eng’

Van de mist die afgelopen week nog als een deken over Tilburg hing, is tijdens het openingsweekend niks meer te merken. Door het magistrale uitzicht zijn nu onder meer Breda, Hilvarenbeek en Geertruidenberg goed te zien. Bezoekers helpen elkaar door te wijzen in de richting van herkenbare kerktorens, flatgebouwen en andere referentiepunten. “Het is heel vet! Je kunt echt ver kijken. Als je naar boven loopt, zie je steeds een stukje meer en alles lijkt veel dichterbij dan het eigenlijk is”, zegt Tobias Verschuren (10). “Toen ik beneden stond, vond ik het wel meevallen. Maar nu ik hier boven sta, heb ik het wel onderschat”, constateert de jonge Tilburger.

Op je gemak omhoog

Halverwege de panoramatoren staat Lianne Verschuren dromerig in de verte te staren. Anders dan de meeste bezoekers heeft zij geen haast om het hoogste punt te bereiken. “Ik doe het echt op mijn gemak en ga iedere keer een stapje hoger. Elk deel heeft iets moois te zien, zélfs de gebouwen waar je op dat moment tegenaan kijkt.” De Esbeekse beklom al meerdere keren de 24 meter hoge, deels houten Flaestoren in Esbeek, waar de hogere Kempentoren een kopie van is. Al is de Tilburgse panoramatoren geheel uit staal opgetrokken voor meer stabiliteit. “Deze toren beweegt wel veel minder, maar die in Esbeek blijft de mooiste”, zegt Verschuren ietwat gekscherend.

Terwijl de laatste bezoekers voor het invallen van de avond aan hun klim beginnen, neemt Jos van Bussel, een van de initiatiefnemers van de unieke staalconstructie van stichting De Torenbouwers, glunderend complimenten in ontvangst. “Het is fantastisch! Het hele traject heeft bijna zeven jaar geduurd. Je weet de ins en outs. Vrijdag hebben we zelfs nog de laatste schroeven aangedraaid, omdat we tijdens de bouw niet overal bij konden.” Of de Kempentoren nu echt af is, durft Van Bussel niet te zeggen. “Dromen mag altijd. Misschien dat we in de toekomst nog iets met verlichting doen of een tokkelbaan bevestigen, die door de hoogte dan wel helemaal tot het theehuis moet lopen. Voor nu is de Kempentoren open, zoals die bedoeld is!”