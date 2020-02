Kerk op de Heuvel: vlag wappert als steun voor slachtoffers Coronavirus

,,Slachtoffers op een schip, in Duitsland, op Tenerife, elke dag is er nieuws over het virus", zegt Hoenderop. ,,Mensen zijn bang, voelen zich overvallen, maar we moeten de slachtoffers daarbij niet buitensluiten. Die voelen zich afgesneden, afgesloten van de samenleving. Het is niet wij en zij, ik wil uitdragen dat we verbonden zijn.”