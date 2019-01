Kermis 2019: nieuwe kans voor LunaLunaLuna

Van Tilburgse Rockacade­mie naar Songfesti­val: Duncan Laurence gaat Nederland vertegen­woor­di­gen

21 januari Nederland stuurt singer/songwriter Duncan Laurence (24) naar het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De zanger studeerde afgelopen jaar af aan de Rockacademie in Tilburg en deed in 2014 mee aan The Voice of Holland. Daarmee heeft de selectiecommissie van het liedjesfestijn gekozen voor een relatief onbekende act.