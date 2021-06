Kermis Hilvarenbeek gaat ook later dit jaar niet door

De kermis zou eigenlijk van zaterdag 12 juni tot en met 16 juni gaan draaien. Het was een lastig besluit om toch te kiezen voor een jaartje overslaan, laat wethouder Ted van de Loo in een persbericht weten. ,,Het is een grote domper voor kermisliefhebbers, exploitanten en ondernemers.”

‘Geen goed alternatief’

Er is wel overleg geweest met exploitanten en horecaondernemers om te kijken of de kermis op een later moment of op een andere locatie opgebouwd kon worden. Van de Loo: ,,We zien echter geen goed alternatief. Attracties moeten ver uit elkaar staan, terrein moet afgesloten zijn, we mogen niet veel mensen op de Vrijthof tegelijk ontvangen. De impact van de kermis is op die manier te groot voor de omgeving en voor bezoekers. We gaan er vanuit dat we volgend jaar weer een écht dorpskermis kunnen organiseren”.