Kermis in Tilburg: was dit experiment wel verantwoord?

Het was eind juni en Nederland leek voorzichtig aan de winnende hand in de strijd tegen het coronavirus. Zelfs een kermis moest weer kunnen, zo maakte het kabinet op 24 juni bekend. Dat lieten ze zich in kermisstad Tilburg geen twee keer zeggen. Op 26 juni kwam wethouder Rolph Dols met het nieuws dat de gemeente, samen met de horeca en kermisexploitanten, alsnog de mogelijkheden voor een kermis bekeek. Binnen de kortste keren werd een afgeslankte versie van de grootste kermis van de Benelux mogelijk gemaakt. Niet met de gewoonlijke 200 attracties, maar ‘slechts’ 50, verdeeld over drie pleinen in de stad. Zo zou het toch nog een beetje een normale zomer worden in Tilburg.