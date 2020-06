Kermis kan in Moergestel volgende week al doorgaan, Oisterwijk een week later (nog) niet

Burgemeester Hans Janssen is blij dat de kermis in Moergestel door kan gaan: ,,Na moeilijke maanden waarin onze inwoners zich over het algemeen erg goed aan de maatregelen hebben gehouden, is het prettig dat we hen en onze bezoekers nu deze vorm van vermaak kunnen bieden. Dat is ook wel verdiend in mijn optiek. Natuurlijk is het een uitdaging om op deze korte termijn alles te regelen en goede afspraken te maken met exploitanten, ondernemers, de markt, hulpdiensten etc. Ook bezoekers van de kermis moeten rekening houden met maatregelen voor de veiligheid. We doen daarvoor ook echt een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. Daar heb ik vertrouwen in, ik heb gezien dat dat goed kan. We zetten alles op alles om de Moergestelse kermis te laten draaien op 3 juli.”