Kermis, Kessels en Moerenburg: ‘treurmuur’ minder, Tilburg wéér een muurschildering rijker

Willem II raakt overtuigd: proefspe­ler Jeremy Bokila krijgt contract in Tilburg

De testperiode van Jeremy Bokila bij Willem II is succesvol gebleken. De 33-jarige spits was de laatste twee weken op proef en maakte in die periode blijkbaar voldoende indruk, want hij gaat een contract ondertekenen bij de Tilburgers.

5 juli