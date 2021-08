Kermis op Het Laar in Tilburg: zwieren en zwaaien voor een grijpstuiver

Introweek in Tilburg als decor voor boek: ‘Ontluiken­de liefde onder een regen van meters bier’

21 augustus TILBURG - Relatieperikelen, worstelen met diversiteit en inclusiviteit en dat allemaal tegen het decor van de introductieweek in Tilburg. Dat is te lezen in ‘Introweek’ van de in Tilburg opgegroeide Anja Janssen. ,,Het gaat over volwassen worden en op eigen benen staan.”