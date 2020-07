Kermis Tilburg blijft ook draaien na coronawaarschuwing minister: ‘We voldoen aan alle regels’

TILBURG - De dringende oproep van minister Grapperhaus om drukke plekken te vermijden, heeft geen gevolgen voor de opzet van de kermis in Tilburg. De minister waarschuwde woensdagavond, net als overigens de Tilburgse burgemeester Weterings, dat de coronamaatregelen beter moeten worden nageleefd. ,,Dat is precies dezelfde boodschap als op de kermis: houd afstand", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe coronabesmettingen. Een flinke stijging: vorige week waren het er 534. ,,Het gevaar is niet weg. We moeten nu extra waakzaam zijn, houd u aan de regels.” Minister Ferd Grapperhaus was woensdagavond duidelijk in zijn persconferentie. Burgemeester Theo Weterings sprak met zijn Brabantse collega's vergelijkbare woorden: ,,Wij willen niet voor u moeten kiezen dat scholen, horeca, verzorgingstehuizen et cetera weer op slot gaan.”

Tilburgers vragen zich af of die uitspraken wel te rijmen zijn met de kermis die sinds vrijdag in de stad draait. Met name 's avonds en in het weekend was het daar druk. De pleinen met attracties worden afgezet voordat er te veel mensen op komen, maar in de praktijk blijkt anderhalve meter afstand houden maar lastig mogelijk.

De uitbaters van café De Wijn in de Stadhuisstraat lieten na de ingetogen Roze Maandag al weten klaar te zijn met de drukte in de stad. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de orde op hun terras, maar die is door de drukte nauwlijks te handhaven, zeggen ze. De uitgesproken politieagent Koen Simmers laat op Twitter weten dat het ook voor hem ‘niet echt prettig’ werken was in de binnenstad.

‘Voldoen aan de regels’

Woordvoerder Irma Galema van de gemeente Tilburg bestrijdt het beeld dat het onverantwoord is nu een kermis te houden. ,,Kijk eens goed hoe druk het echt is. Soms zie je jongeren tot 18 jaar bij elkaar staan. Dat mag. Het geeft her en der de indruk dat het onverantwoord is, maar dat is het niet. We voldoen aan alle regels van het RIVM, de kermis staat als een huis.”

Net als kermiswethouder Rolph Dols ziet ze soms te drukke plekken. ,,Van de week was een attractie kapot. Dan blijven mensen even bij elkaar staan om te kijken.”

Maar op de kermis wordt precies dezelfde boodschap uitgedragen als politici in de media, stelt ze: ,,Overal roepen we op om afstand te houden, handen te wassen et cetera. Er staan overal desinfectiepompjes. En we zeggen ook dat mensen thuis moeten blijven bij klachten.”

