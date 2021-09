Kermis Tilburg zoekt aansluiting met Piushaven, nostalgische kermis naar de Besterd

Diessen heeft nieuwe ‘superwin­kel’: ‘Het lijkt wel of ik op vakantie ben’

22 september DIESSEN - Diessen heeft enkele weken tijdens een grote verbouwing een eigen supermarkt moeten missen. Vanaf woensdagochtend is de compleet vernieuwde Plus met een uitbreiding in de vorm van Puur open. ,,Het lijkt wel of ik op vakantie ben!”