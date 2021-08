Kermis ‘voor de gewone Tilburger’ keert terug op Het Laar: ‘Blij dat het weer kan’

Vorig jaar sneuvelde de Budgetkermis door corona, dit jaar kan de kermis toch doorgaan, zij het met een paar aanpassingen. Zo is het kermisterrein omheind, is er één looprichting en worden de bezoekers geteld zodat het niet te druk wordt. ,,Tilburg heeft natuurlijk met de kermis recent al kunnen oefenen”, vertelt Frank Vale. ,,Dus de bezoekers weten al een beetje wat ze kunnen verwachten.”



Het grote verschil zit in de prijzen. De kermis werd in 2017 voor het eerst door Robert Martens en Frank Vale opgezet. ,,Martens is een goede, Tilburgse vriend", zegt Vale. ,,We hadden het erover dat de Tilburgse kermis heel leuk is, maar voor de gewone man is die niet te betalen.”



De twee besloten het heel anders te doen, ook om kinderen die het minder hebben - bijvoorbeeld via Stichting het Vergeten Kind - ‘een onvergetelijke dag’ te bezorgen. Zij mogen gratis de attracties in.