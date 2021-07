Kermisexploitanten waren pissig over ‘onzichtbaar Besterdplein', gemeente maakt extra poort

Bijkomend probleem: je moest ook maar net weten dat er een kermis is op het Besterdplein. Bij het NS-plein staat een attractie dwars over de Besterdring, daardoor is het achterliggende kermisterrein niet te zien. De gemeente liet zaterdag al weten dat er een oplossing moest komen, maar was toen nog aan het puzzelen op een oplossing.



Op zondagmiddag is de stemming er positiever: de gemeente heeft een poort gemaakt, naast de attractie die pontificaal op de Besterdring staat. Dat werkt al iets beter, maar perfect is het nog niet, vertelt de exploitant van de oliebollenkraam. ,,Je bent afhankelijk van het NS-Plein, als het daar vol is, stokt de stroom. Maar daar kan de gemeente weinig aan doen.”