Kerst nadert, wat doen we met het eten? ‘We brengen ons restaurant naar de mensen thuis’

Geen kerst? Geen optie. Herberg Den Hemel in Hilvarenbeek wordt traditiegetrouw met kerstlichtjes versierd. Zo’n twintigduizend schat mede-eigenaresse Danique van Beurden, ze is niet het ‘Hoofd Verlichting’. ,,Daar begint mijn broer Pim al in januari over, kerstverlichting en vuurwerk zijn zijn grote voorliefdes. Buiten zijn zoon en vriendin dan.”



En nee, dit keer is de versiering niet tevergeefs, zegt ze. ,,We zijn toch de inkom van Beek, een lichtpuntje in de duisternis.” Ze krijgen ook gasten over de vloer, alleen is het dit keer om speciale brunch-, lunch-, diner- en borrelboxen af te halen. Kerst onder het mom van: ‘Duik zelf de keuken in’. ,,Wat we vorig jaar hier binnen deden brengen we naar de mensen thuis.” Het gaat de sluiting niet compenseren. ,,Maar dingen gebeuren zoals ze gebeuren”, klinkt het relativerend. ,,En we hebben nu de tijd voor creatieve ideeën.”