Kerstboom, nu al? Advies: ‘Wacht nog heel even, anders is ‘ie voor de kerst kaal’

We hebben het niet over kunstbomen. Dit artikel gaat over échte kerstbomen. En die, voorspelt de Vereniging Nederlandse kerstbomenkwekers, gaan dit jaar vroeger en harder over de toonbank. Niet naar kantoren en bedrijven, maar naar de woonkamers. In coronatijd smachten mensen naar een beetje verlichting. Bovendien zit de wintersport er even niet in.