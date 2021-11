Kerstdrukte in het Tilburgse Spoorpark: ‘Als je een mooie boom wilt, moet je er vroeg bij zijn’

Scouting Esjeeka is één van de weinige verkooppunten in het centrum Tilburg. ,,Ik kan er niet meer bedenken. Anderen doen het er een beetje bij”, zegt Bart van Alphen van de scouting. Het is zaterdag druk bij de kiosk in het Spoorpark, thuisbasis van de scouting. De uitgezochte boom van mevrouw Post gaat nog een weekje op het balkon. ,,Eerst Sinterklaas en daarna de boom naar binnen. Wel koop ik ‘m altijd vroeg, want dan is er de meeste keuze.”