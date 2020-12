Kerstmaaltijden en -kaartjes voor 220 daklozen in Tilburg en Den Bosch: ‘We doen een beroep op onze stadsgenoten’

De restaurants van de familie liggen stil, op het afhalen en bezorgen in Tilburg na. Vóór de gedwongen coronasluiting kwamen mensen van de Tilburgse daklozenopvang Traverse nog bij ze eten. ,,Die gesprekken bleven hangen”, vertelt Rabia.



,,Het gaat niet alleen om verslaafden - al hebben die ook ieder hun eigen verhaal - maar ook om jongeren, gezinnen, mensen die een crisis zoals dit niet doorkomen.” Mensen voor wie kerst dit jaar extra donker is.



Hoewel ze misschien niet veel voor die mensen kunnen betekenen, zegt Rabia, kunnen ze wel wat doen: voor ze koken. ,,Iets kleins wat in donkere tijden misschien een verschil kan maken.” Zelf weet ze dat maar al te goed. Als kind vierde ze 23 jaar geleden kerst in het AZC.



,,Mijn zusjes en ik kregen toen een pop, een gebruikte die iemand had gedoneerd. We waren daar zó dolgelukkig mee”, vertelt ze. ,,En bij onze ouders viel er een last van de schouders, zij zagen hun kinderen gelukkig. De persoon die het doneerde weet het waarschijnlijk niet, maar 23 jaar later heeft dat gebaar nog steeds impact op ons.”